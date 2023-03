Keu, le reazioni alla sentenza del Tar: “Non si può attendere l’esito del processo”

L’area alla periferia di Pontedera (zona PalaZoli) con i cumuli di terreni contaminati dal Keu

Pontedera, 21 marzo 2023 – La sentenza del Tar ha chiarito che Green Park e Asso Costruzioni non sono responsabili per l’uso legittimo di un materiale certificato come regolare, il Keu (finito al centro di uno scandalo edi un inchiesta della procura), “che si è successivamente rivelato inidoneo per ragioni non di loro conoscenza e che non erano tenuti a sapere”. La presidente del Gruppo 5 Stelle in Regione, Irene Galletti, annuncia un’interrogazione: “resta da affrontare il problema dello smaltimento del terreno inquinato dal Keu”, dice Galletti. Il presidente M5S sottolinea inoltre l’importanza che le istituzioni regionali “assumano le proprie responsabilità senza attendere l’esito del procedimento giudiziario”.

Sul caso interviene anche Fratelli d’Italia Pontedera: “Prendiamo atto della decisione dei giudici, ma ribadiamo la necessità che venga garantita la legalità, la salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. Ora a chi spetterà lo smaltimento dei rifiuti in questione?”. Il Tar è stato chiaro. “La Asso Costruzioni ha riposto un legittimo affidamento sulla veridicità e sull’esattezza delle certificazioni – si legge nella sentenza – ; ipotizzare come doveroso qualsiasi ulteriore onere di verifica travalicherebbe l’ordinaria diligenza richiesta alla società la quale ha utilizzato un prodotto, fino a prova contraria, lecito e liberamente circolante sul mercato, senza poter immaginare che lo stesso costituisse in realtà un rifiuto in quanto non rispondente a determinati parametri chimici e normativi”.

Il prodotto in questione è il Keu che proveniva dall’ impianto della società Lerose. Stesso discorso, secondo il Tar, vale per la società Green Park, “la quale anch’essa poteva ragionevolmente ritenere legittimo l’impiego del Keu per la realizzazione della pista di cantiere, in quanto la conformità del prodotto alla normativa sul recupero dei rifiuti risultava certificata da idonea documentazione”. “La condotta della Green Park non può quindi essere considerata imprudente o negligente per il solo fatto di non aver disposto prove sui materiali impiegati – si legge nella sentenza –, in quanto ciò non corrisponderebbe agli standard di diligenza che possono essere richiesti alla proprietaria-committente nei rapporti con un’altra impresa che svolge la sua attività professionale in modo almeno apparentemente corretto”.

Peraltro, “le clausole del contratto di appalto invocate dal Comune – si legge ancora – ponevano, non un obbligo, ma una facoltà in favore della Green Park di eseguire, nel proprio esclusivo interesse, controlli a campione sulla qualità e idoneità del materiale trasportato, controlli che peraltro ben si potevano esaurire nella verifica della certificazione del detto materiale”. La società Green Park è proprietaria dell’area oggetto del piano di lottizzazione; la Asso Costruzioni ha lavorato nel relativo cantiere realizzando la pista di arrocco. Il materiale era certificato, e le società non dovevano verificarlo. Così il Tar ha accolto i ricorsi delle due società contro le ordinanze del Comune di “rimozione e smaltimento”.