Keu, rebus bonifiche Il Consiglio di Stato sposta il verdetto a ottobre

di Luca Bongianni

Le spese per la rimozione del Keu dal Green Park continuano ad essere oggetto di battaglia legale. Chi deve pagare per smaltire questi residui di produzione derivanti dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli portati a Pontedera? Ancora non c’è una risposta. È di ieri l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha deciso di non concedere, come richiesto oltre un mese fa dal Comune di Pontedera, la sospensiva alla sentenza del Tar che a metà marzo decise di dare ragione ai privati annullando le ordinanze sindacali emesse dal primo cittadino per far rimuovere e smaltire i rifiuti ai privati, in particolare alla società Green Park e alla Asso Costruzioni. E quindi si è tornati punto e a capo.

Il Consiglio di Stato – si legge nell’ordinanza di ieri – considera "che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante sono apprezzabili favorevolmente ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito" ma "senza sospensione della efficacia della sentenza impugnata". Per il CdS "le articolate questioni sollevate dalla amministrazione appellante – si legge – richiedono necessariamente un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio". Con l’udienza pubblica fissata al 12 ottobre. Una situazione che mette l’amministrazione comunale in una complicata situazione. Quel "rischio paradossale" che nel consiglio comunale il sindaco Matteo Franconi ha detto chiaramente di voler evitare e cioè che fossero i cittadini di Pontedera a dover pagare per smaltire il Keu non essendo possibile ordinare la rimozione ad altri soggetti, ad oggi pare l’unica strada percorribile. Altre strade potrebbero essere intraprese dall’amministrazione, che si è detta pronta a confrontarsi sul tema con Arpat e con la Regione, ma i tempi sono tutt’altro che certi. "Il nostro obiettivo primario è la tutela della salute pubblica e dell’ambiente – ha detto Franconi –. Sulla vicenda le minoranze stanno provando a montare un polverone per agitare tensioni e paura. Le associazioni ambientaliste e dei cittadini hanno legittime apprensioni. Ad oggi l’unico parere scientifico attendibile, quello di Arpat, ci dice che non vi sono rischi e pericoli". E sulla questione penale in corso il primo cittadino ha assicurato che "la volontà del Comune è quella di costituirsi parte civile".