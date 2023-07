"Keu, ok la rimozione La guardia resti alta"

La rimozione dei terreni contaminati dal Keu, ormai è ufficiale, potrà finalmente prendere il via, presumibilmente a inizio settembre, quando le condizioni meteo resteranno ancora favorevoli. Le condizioni, dunque, ora, ci sarebbero tutte. Anche i test hanno dato un ottimo riscontro.

Le analisi effettuate sui cumuli presenti al Green park, hanno evidenziato che non ci sono problemi per la rimozione e il trasporto. Dopo mesi di ppolemiche anche Fratelli d’Italia accoglie postivivamente l’annuncio sull’inizio della rimozione del Keu da parte della proprietà. "In attesa dell’effettiva rimozione del Keu e la bonifica del sito, confidiamo nella magistratura e auspichiamo che questa vicenda non finisca, come spesso accade – si legge in una nota : a tarallucci e vino ma, al contrario, si accertino le responsabilità politiche e penali di chi ha messo a repentaglio la salute dei cittadini e ha danneggiato l’ambiente".

"Come Fratelli d’Italia continueremo a tenere accesi i riflettori su questo scandalo e porteremo avanti la nostra battaglia in Senato con la senatrice Cinzia Pellegrino, nel consiglio regionale della Toscana con il consigliere Diego Petrucci e nel consiglio comunale di Pontedera con il consigliere Matteo Bagnoli. Inoltre, sosterremo anche l’esposto presentato da Presidio civico di Pontedera– conclude la nota : Tutto questo perché sulla salute dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente non di scherza: chi ha sbagliato e chi non ha vigilato e controllato deve pagare". Sul fronte giudiziario l’inchiesta della procura distrettuale antimafia di Firenze per traffico illecito di rifiuti e corruzzione – 25 gli idnagati a vario titolo – è arrivata già da mesi all’atto di chiusra delle indagini. C’è dunque attesa per le prossime determinazione dei pubblici inisteri.