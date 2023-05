Keu, nuove proteste Presidio al Green park

Il Keu infiamma ancora il territorio. Arriva una nuova manifestazione. Lo annuncia il comitato "No Valdera Avvelenata": "il 9 maggio, alle 18, saremo al Green Park, ci saremo, a testimoniare che l’ambiente, ogni giorno di più, viene degradato, martoriato, vilipeso; ma lo possiamo fare, è l’ambiente, e mai nessuno pagherà mai, se non le persone che abitano lì vicino, che mangiano i frutti degli orti, che bevono l’acqua delle falde, che fanno il bagno nei mari, che respirano l’aria intorno". Il Keu appunto, quel prodotto che usciva da Aquarno – che dal 2012 lo cedeva alla ditta Lerose di Pontedera – e che sarebbe finito a tonnellate in mezza Toscana, anche in provincia di Pisa e in Valdera (Pontedera, Crespina e Peccioli), resta al centro di proteste. Il Keu, quel prodotto finito al centro di uno scandalo e di un’inchiesta della procura antimafia per traffico illecito di rifiuti e corruzione. Il Keu al centro, anche, del rebus bonifiche dei siti interessati dalle terre ritenute avvelenate. Un rebus – sul quale la politica dibatte da mesi e mesi – che riguarda anche Pontedera, il cui caso è finito all’attenzione prima dl Tar e poi del consiglio di Stato e che il Comune sta cercando di portare all’attenzione della Regione Toscana.

"Nell’area Green Park, mucchi di Keu, scarti di conceria, come dolci colline, rimangono lì, in attesa di un giudice, di una nuova ordinanza, di un tribunale che dirà “chi paga la rimozione” – attacca il comitato che ha indetto il presidio –. Mentre il Keu lavora, si trasforma, perché gli elementi si degradano, cambiano nel tempo e le bonifiche costeranno sempre di più". Una protesta quella del comitato in nome dell’ambiente: "l’ambiente è una scusa per fare soldi, ha un brand", chiosa la nota dei "No Valdera Avvelenata".