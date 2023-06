Keu, il rebus della bonifica "Quei rifiuti sono ancora lì Pronti a fare un esposto"

di Luca Bongianni

"A distanza di quasi due mesi dalla nostra mozione per conoscere lo stato di sicurezza del noto sito inquinato vicino allo Stadio e procedere con l’immediata bonifica dell’area, e mentre il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza del Tar avanzata dal Comune di Pontedera, nulla si muove nel cantiere Green Park di Pontedera". Il consigliere comunale del gruppo Presidio Civico Pontedera, Alberto Andreoli, presenta un’altra interrogazione al sindaco e alla giunta sul Keu. "Le società proprietaria della lottizzazione – dice Andreoli – aveva preannunciato l’intenzione di rimuovere i cumuli dei rifiuti tossici ma al momento il Keu resta il biglietto da visita all’ingresso della città. Preoccupati per la salute dei cittadini e per l’integrità ambientale abbiamo quindi deciso di presentare una richiesta di accesso agli atti per capire come sia stata possibile la messa a dimora di 4-5 mila metri cubi di materiale inquinante a pochi passi da case, scuole e impianti sportivi senza portare a compimento l’operazione di smaltimento di quel materiale e senza che nessuno dei soggetti preposti al controllo sia intervenuto per tutti questi mesi".

E ancora Andreoli. "È vero che il proprietario e il detentore del cantiere non potevano sapere che il Keu steso nella pista di cantiere fosse nocivo in quanto regolarmente certificato (questo è il motivo per cui il Tar annulla le ordinanze del sindaco) ma il ragionamento non può valere per la successiva movimentazione e messa a deposito temporaneo del Keu ai margini della lottizzazione. La normativa è chiara: la messa a deposito temporaneo non può mai superare i 12 mesi per non incorrere in fattispecie penalmente rilevanti e se il quantitativo supera i limiti previsti dalla normativa i rifiuti debbono essere immediatamente rimossi pena l’applicazione delle sanzioni previste per legge, non escluse in ipotesi quelle penali". Ed infine. "Se non lo farà l’amministrazione comunale, ci riserviamo di presentare un esposto per accertare se lo stato attuale dei luoghi rispetti la normativa oppure se si possano configurare ipotesi di reato".