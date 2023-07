Keu, il nodo della bonifica "Alzeremo di più la voce Il caso in parlamento"

di Luca Bongianni

"Da oggi vogliamo alzare ulteriormente la voce e portare la problematica del Keu sui tavoli del Parlamento grazie alla senatrice Pellegrino che presenterà un’interrogazione a breve". Tra meno di un anno il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, correrà di nuovo per le elezioni amministrative, ma intanto suona l’allarme per una situazione che ancora non è stata risolta. Quella che riguarda lo smaltimento illecito ed il deposito di materiale inquinante in diversi comuni della Toscana, tra cui Pontedera: il Keu proveniente dagli scarti delle concerie di Santa Croce. E dal cancello chiuso dell’azienda Lerose di Gello hanno preso la parola il consigliere Bagnoli e la senatrice di FdI, Cinzia Pellegrino.

"Bisogna intervenire quanto prima – dice Bagnoli –. È vero, la Regione ha stanziato dieci milioni di euro che non vanno però a coprire la necessità di bonificare le nostre aree. Ci sono dei responsabili, la magistratura farà il suo corso e li individuerà però oggi, in questo contesto della manifestazione contro la mafia, bisogna dire che qui le vittime sono tutti i cittadini di Pontedera e della Valdera. Bisogna intervenire a livello comunale e regionale ma avendo la fortuna di avere ottimi rapporti con il Governo ci auguriamo che ci possa dare una mano per risolvere questo annoso problema". Un sit-in, quello di ieri mattina, che porta il nome di ‘onda tricolore contro le mafie’ con lo scopo di promuovere la legalità in ogni ambito della vita. "Non potevamo che far tappa a Pontedera con questa onda tricolore nel ricordo di Falcone e Borsellino con cui attraversiamo tutta l’Italia parlando di mafia e delle mafie locali nello specifico – le parole della senatrice Pellegrino –. Siamo qui per parlare dell’infiltrazione mafiosa e del danno ambientale e di salute in seguito al caso Lerose, e tutto l’indotto gestito da questi proprietari, che con il Keu hanno fatto man bassa anche della salute dei cittadini".

E Bagnoli precisa. "A Pontedera ci sono aree come questa e quella del Green Park, che ci preoccupa ancora di più data la vicinanza a case, agli impianti sportivi e alle falde acquifere. Gli interventi e le risorse previste dalla Regione non prevedono bonifiche a Pontedera. La nostra amministrazione comunale poteva intervenire in maniera più forte e decisa, a Peccioli l’amministrazione comunale è intervenuta direttamente in terreni privati. La priorità di chi amministra una città deve essere la tutela dei cittadini".