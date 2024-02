Keu, bonifiche in stand by. "Servono interventi urgenti"

Pontedera, 13 febbraio 2024 – “È urgente la bonifica dei siti inquinati". Legambiente Valdera vuol tenere alta l’attenzione sui rischi ambientali che derivano dallo stazionamento di materiali inquinanti, il Keu, sui nostri territori. "Non molti giorni fa – dice il direttivo di Legambiente Valdera – all’apertura dell’anno giudiziario, il Procuratore Generale di Firenze ha citato come situazione di preoccupazione quella del Keu, sottolineando il fatto, molto grave, che i risultati delle analisi delle acque di falda, hanno mostrato il contatto con i rifiuti pericolosi e le ce neri dei fanghi di depurazione contaminati. Lo studio coordinato dal dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa un anno fa, su campioni di Keu in varie condizioni, parla di impatto elevato in condizioni d’umidità relativa e presenza di ossigeno, in quanto il Keu subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente, inquinante cancerogeno. Se si mettono insieme questi due fatti incontestabili ripetiamo che siamo preoccupati e chiediamo il prima possibile, la rimozione totale del Keu in Valdera e la bonifica dei siti inquinati. Non si possono dimenticare, infatti, i cumuli di terra e Keu del Green Park, circondati dall’acqua, durante i temporali e l’alluvione agli inizi di novembre scorso".

Si richiede dunque un i ntervento rapido. Legambiente infatti critica il fatto che oltre alle diatribe tra Green park e il Comune, la priorità è "la salute dei cittadini".

Intanto , come pubblicato nei giorni scorsi proprio su queste pagine, la società Green park è in attesa di conoscere dalla Regione Toscana se sarà possibile smaltire le terre inquinate dal Keu con un nuovo procedimento. La società del Green park la scorsa estate aveva allestito un piano spedire e smaltire i rifiuti in un impianto di Padova. Ma recentemente si sarebbe aperta una strada alternativa all’interno della regione che potrebbe velocizzare le operazioni di bonifica e ridurre anche i costi. Ecco quindi che dalla Green park è partita la richiesta di poter “semplificare“ la bonifica. Richiesta che ancora non ha ricevuto risposta. Se non arriverà in tempi veloci, la società tornerà sul piano originario e dovrà farlo entro maggio quando scadrà l’ordinanza del sindaco.