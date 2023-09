Keu, a giorni la bonifica "E’ importante iniziarla entro la fine del mese"

di Luca Bongianni

Via il Keu dal Green Park di Fuori del Ponte, ora può iniziare il conto alla rovescia. La prossima settimana la società Green Park incontrerà la società che si occupa dello smaltimento delle 9.000 tonnellate di terreno contaminato dal Keu. Il Keu, quel residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli finito al centro di uno scandalo e di un’inchiesta della procura antimafia per traffico illecito di rifiuti e corruzione. Due camion porteranno via le prime tonnellate di materiale per farle analizzare. Dopodiché – presumibilmente entro la fine del mese – potranno partire i viaggi che liberanno questo cantiere rimasto contaminato ormai da troppi tanti anni. "Vogliamo completare le operazioni di rimozione del Keu entro la fine del mese, dobbiamo riuscirci prima che inizi a piovere" ha detto Francesco Rossi, amministratore della società Green Park.

"Arrivare a questo punto non è stato semplice, ci sono state tante procedure burocratiche da sbrigare in questi mesi". E anche dal punto di vista economico non sarà un intervento banale. Lo smaltimento costerà alla società Green Park circa 250.000 euro. La ditta che si occuperà della bonifica e quindi dello smaltimento, che avverrà in un impianto della Lombardia, vicino Varese, dovrà effettuare circa 300 viaggi. Un bilico riesce a portare via infatti 30 tonnellate alla volta, ne vanno smaltite 9.000. Con tre camion e quindi circa tre viaggi al giorno. Un procedimento attualmente gestito e a carico della Green Park che in quest’area vuole realizzare appartamenti e villette. "Noi dobbiamo rimuoverlo quanto prima – spiega Rossi – perché, una volta analizzato nuovamente il suolo e ricevuto l’ok dagli enti, dobbiamo riprendere la vendita dei lotti e concludere le operazioni di urbanizzazione. Poi andrà avanti la causa aperta con chi verrà ritenuto responsabile di aver portato qui i materiali contaminati".

L’amministrazione comunale si aspetta, come annunciato e anticipato dalla stessa società, che inizi nei prossimi giorni la rimozione del Keu dall’area. Il decorso infruttuoso dei termini causerà, automaticamente, l’avvio delle azioni previste dal testo unico ambientale.