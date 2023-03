Ivonne abita qui, ma Barbara Fluvi non esiste

La mostra ‘Ivonne abita qui, ma Barbara Fluvi non esiste’, mostra antologica di Barbara Fulvi, si apre il 10 marzo alle 18.30 all’Orcio d’Oro di San Miniato con in programma una serie di eventi sulle donne e intorno a loro, realizzati in collaborazione con gli assessorati alle pari opportunità e cultura del Comune e con la commissione pari opportunità. Questo il programma: il 10 marzo, il battesimo della mostra, lunedì 13 marzo alle 21.30 Marilina Veca, giornalista romana, parlerà di stalking e di violenza. Giovedì 16 alle 21.30 Federica Caponi, Simone Ferretti e GasArti presentano ‘Chiudendo gli occhi’, una performance e una riflessione sulla violenza contro le donne. Il 26 marzo alle 17 Stefano Vestrini e il suo gruppo si esibiranno in ‘Gli occhi di Charlie sono azzurri’, uno spettacolo di fortissima intensità sul giovane Charlie Chaplin e sui suoi primi rapporti con le donne, con un affiatato gruppo di attori e musicisti. "’Ivonne abita qui, ma Barbara Fluvi non esiste’, sarà un evento importante, perché nonostante gli anni di esperienza, Fluvi non si è mai lasciata vincere dall’idea di una mostra personale, crediamo non ne abbia mai organizzata una. Così – spiega Andrea Mancini, curatore della mostra - quando pochi mesi fa sono stato a farle visita, in quello che è il suo studio-casa, ho scoperto un vero tesoro di oggetti e quadri, un patrimonio sconosciuto, ma di interesse enorme. Il concetto

di arte di Barbara Fluvi è una specializzazione in tecniche di combattimento contro gli artisti stessi, perché l’arte deve essere impura, applicata, mai minore ma sempreletta con occhi un po’ invasati".

In mostra un’antologica delle opere dell’artista, come le sue sculture mobili o l’Ivonne, che regala il titolo alla mostra, e che dimostrano anche la notevole capacità tecnica di Fluvi, sia nella scultura che nella pittura. "Chi ha realizzato questi materiali è – dice ancora Mancini – una donna. Questo lo si vede da tante cose, soprattutto da alcuni temi affrontati, dall’uso di certi colori, ma soprattutto dalla libertà espressiva. È un po’ come se le donne avessero, almeno in ambito artistico, raggiunto una maggiore maturità rispetto ai colleghi maschi, o se si sentissero meno vincolate dalla storia".