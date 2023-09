Italian Motor Week a Pontedera, Vespa e Aeronautica si uniscono

Fine settimana ufficiale di Italian Motor Week, la manifestazione nazionale promossa da Anci Città dei Motori, con un fitto programma di eventi motoristici nelle città a vocazione motoristica aderenti all’Associazione. Il 16 e 17 settembre ci si trasferisce nel “santuario” di Vespa, il Museo Piaggio, dove sabato sera alle 19 sarà presentato il libro “La prima Vespa non si scorda mai” di Paola Scarsi, una serata d’onore per i tanti ospiti che, arrivati da tutta Italia, racconteranno le emozioni vissute con Vespa. Molti saranno gli ospiti, tra cui Roberto Leardi, presidente del Vespa Club d’Italia e il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. Domenica 17 Motoraduno del Moto Club Pontedera con partenza alle 8:30 dal Museo Piaggio e arrivo, dopo il giro in Valdera, nella base della 46° Brigata Aerea a Pisa a sugellare la partnership tra le Città dei motori e l’Aeronautica per i 100 anni dalla sua Fondazione.

E proprio per lanciare l’evento di domenica, ieri, a Pontedera, c’è stata la visita del comandante della 46esima Brigata Aerea, Giuseppe Addesa (nella foto), che ha incontrato nella sala consiliare il vicesindaco Alessandro Puccinelli, i rappresentanti delle forze dell’ordine e i delegati di alcune associazioni del territorio, esprimendo soddisfazione "Per l’importante partecipazione" e sottolineando come "le immagini iconiche dei motori siano un tratto distintivo dello stile italiano nel Mondo".