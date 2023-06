Italia Viva Pontedera, confronto pubblico sui temi sanitari e Pnrr

Giovedì alle 19.30 al Centrum Sete Sois Sete Luas, il comitato Italia Viva Pontedera darà vita a un confronto pubblico sui temi sanitari e sullo stato di attuazione del Pnrr a Pontedera e in Valdera. Un incontro che si pone l’obiettivo di confrontarsi sulle problematiche e sulle sfide da affrontare. ""La sanità pubblica è diritto fondamentale di ogni cittadino e il suo funzionamento è essenziale per garantire il benessere a tutti i cittadini, prestando attenzione alla qualità e accessibilità -dice la coordinatrice comunale di Italia Viva Pontedera Raffaela Maria Sateriale, - il dibattito politico deve affrontare temi come l’organizzazione del sistema anitario, la gestione delle risorse, la qualità dell’assistenza, la prevenzione delle malattie e la ricerca scientifica. In particolare, è importante discutere di come migliorare l’accesso alle cure per tutti i cittadini, ridurre le liste d’attesa per le visite specialistiche e gli interventi chirurgici, promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie e garantire l’efficienza e la trasparenza nella gestione delle risorse sanitarie"". "Siederanno al tavolo esperti medici, associazioni, politici e ampio spazio sarà dato alla discussione con i cittadini per raccogliere le loro istanze e farne tesoro - dice la coordinatrice provinciale Italia Viva Anna Ferretti - perché siamo convinti che si possa ridefinire il dibattito pubblico in modo che incontri i veri bisogni dei cittadini, creando un canale di dialogo sui temi più che sulle appartenenze. Per Italia Viva è indispensabile avere una mappa del fabbisogno e una programmazione della sanità che ha determinato la condizione attuale".