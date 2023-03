Istruzione e sociale Tariffe invariate

Nessun aumento per le tariffe nei settori istruzione e sociale. L’amministrazione comunale fa il punto dopo l’approvazione del bilancio 2023. "Negli anni del Covid abbiamo assistito a profonde criticità dell’economia e, per quanto riguarda il Comune di Volterra, a una sensibile riduzione degli incassi, solo in parte mitigati dai ristori governativi. Poi, con l’avvento della guerra in Ucraina, l’inflazione ha ripreso la propria corsa a causa del consistente aumento dei costi energetici e delle materie prime. In questo scenario – sottolinea l’amministrazione – abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe dei servizi sociali, trasporti, servizi educativi, pur a fronte di un aumento dei costi di produzione". Per i maggiori costi energetici, che nel 2022 sono arrivati a un milione e mezzo di euro, l’aumento di tutte le materie prime, il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti , è stata modificata l’Imu sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e immobili di categoria "D" dello 0,6 per mille. "Sono previsti nuovi mutui per circa 1 milione di euro per completare lo stadio di Saline e la palestra dei Leccetti. Il 2022 non ha visto contrazione di mutui e, nei prossimi anni, andranno a chiudersi i piani di ammortamento di mutui avviati negli anni 2002 e 2003. Riusciamo a onorare gli impegni con le rate, in rispetto delle normative legate al bilancio degli enti locali".