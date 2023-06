Ipsia Pacinotti: Notre Dame, premio sostenibilità e Vespa fashion

PONTEDERA

Gli studenti e le studentesse dell’Ipsia Pacinotti di Pontedera sono stati premiati in Comune, dal sindaco Matteo Franconi e dall’assessore alle politiche educative Francesco Mori, per le attività e i riconoscimenti dell’anno scolastico appena concluso. Impegno e talento premiati a livello nazionale. Al ricevimento in municipio è stata presente anche la dirigente Maria Giovanna Missaggia insieme ad alcuni docenti.

Il primo progetto che ha visto coinvolti gli allievi del Pacinotti è stato legato al teatro, con un gruppo di loro protagonista di un musical ispirato a Notre Dame de Paris. Hanno recitato, cantato, realizzato i costumi, curato le immagini, fatto arrangiamenti e video. Lo scopo quello di superare le timidezze, ma anche e soprattutto diseguaglianze e diversità. E il risultato, arricchito dalle tecnologie di oggi, è stato straordinario. Il secondo progetto è stato legato al concorso sull’agenda 2030, che ha visto i ragazzi ricevere il primo premio a Modena nell’ambito della rassegna "Il peso delle idee". L’idea è stata quella di creare, simulando uno studio da telegiornale, un video sullo sviluppo sostenibile. Con messaggi chiarissimi ed efficaci. Il terzo progetto è stato quello del Piano delle Arti. Unendo tecnica motoristica e moda sono state realizzate tute motociclistiche in collaborazione con una importante azienda del territorio. Nello stesso ambito i ragazzi hanno restaurato una vecchia Vespa e l’hanno resa fashion. In questo caso il percorso seguito è quello di Toscana trasporti, tecnologie e innovazione.

"E’ bello avervi qua, dare visibilità ai vostri lavori, condividerli e di fatto contribuire a contaminare la città delle buone pratiche e delle buone esperienze che vengono svolte all’interno del villaggio scolastico – ha detto il sindaco Frandoni – Dobbiamo cercare di unire sempre di più la nostra scuola alla vita quotidiana della città. Voi siete e sarete il futuro di questo territorio".