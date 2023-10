Invita l’amica a pranzo e poi tenta di violentarla. Arrestato un trentenne

Pontedera, 28 ottobre 2023 – Il pranzo a casa di un amico finisce in un incubo. E con una prognosi di dieci giorni per violenza sessuale e ricovero in ospedale. E, ovviamente, le conseguenze peggiori. Quelle psicologiche causate dal trauma e dallo choc. Una brutta storia quella accaduta in una casa di Pontedera dove abita un nigeriano trentenne, ora in carcere.

Nei giorni scorsi l’uomo ha invitato a pranzo una conoscente originaria della Costa d’Avorio. Durante il pranzo il giovane, che evidentemente ha pensato ad altro solo perché la ragazza ha accettato l’invito, tenta più di un approccio, ma la giovane lo respinge. Non vuole andare oltre l’incontro per mangiare insieme. Allora lui passa alle maniere forti, prima la palpeggia e poi tenta di abusarla sessualmente. La strattona e cerca di spogliarla, la blocca.

La giovane donna, nonostante le conseguenze fisiche causate dall’aggressione subita dall’amico stupratore, riesce a divincolarsi e scappare dalla casa e cercare rifugio nell’abitazione di un coetaneo di origine turca che abita nello stesso palazzo.

Ma il trentenne nigeriano non desiste dalla sua azione criminosa e la raggiunge. Cerca di afferrarla di nuovo, nonostante l’altro cerchi di difenderla e proteggerla. Alla fine a subire le conseguenze della furia del nigeriano è anche il giovane turco che deve ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite e i traumi conseguenti alle botte.

La confusione nell’edificio richiama l’attenzione di altri abitanti che avvertono i carabinieri tramite il numero unico di emergenza-urgenza 112. Dalla centrale operativa della compagnia di Pontedera vengono diramate le richieste di intervento alle pattuglie in strada.

I militari dell’Arma arrivano nella casa del nigeriano che, nel frattempo, si è dato alla fuga cercando di scappare all’arresto. I militari chiedono l’intervento dei sanitari del 118 e subito dopo si mettono alla ricerca del violentatore che viene rintracciato e bloccato in una strada non lontana dalla sua abitazione.

L’uomo viene sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e lesioni personali e trasferito al carcere Don Bosco di Pisa. La violenza sessuale è riconosciuta tale anche se non c’è penetrazione.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita al pronto soccorso sotto choc. I sanitari, dopo averla sottoposta a tutte le visite e agli accertamenti del caso, l’hanno giudicata guaribile con una prognosi di dieci giorni.