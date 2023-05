Pontedera, auto piomba su due pedoni, un morto e un ferito

Pontedera, 15 maggio 2023 – Tragedia a Pontedera. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito dopo che entrambi sono stati investiti da una stessa auto. Accade intorno alle 21.16 di lunedì 15 maggio in via Montevisi, una strada di campagna nei pressi della zona del tiro a segno.

I due sarebbero stati travolti. Uno scontro molto violento. Qualcuno ha chiamato i soccorsi. Sono arrivati l’automedica, due ambulanze e i carabinieri. L’uomo poi deceduto era in arresto cardiaco all’arrivo del personale sanitario.

Inutile ogni tentativo di rianimazione. L’altra persona è invece stata trasportata al pronto soccorso di Pontedera in codice verde. Le sue condizioni non sono gravi. Ora sono i carabinieri a stabilire la dinamica e che cosa sia accaduto in via Montevisi.