Pontedera, 3 ottobre 2018 - Tragedia sulla linea ferroviaria tra Firenze e Pisa intorno alle 11.30. Una persona è stata investita sui binari da un convoglio ed è morta sul colpo. E le autorità non hanno potuto far altro che interrompere la linea per i soccorsi e i rilievi. Centinaia i pendolari che hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni. Trenitalia ha predisposto un servizio con bus sostituitivi per evitare il più possibile i disagi dell'ora di punta, quella dell'uscita delle scuole. Intorno alle 14 la circolazione è ripresa e sta tornando lentamente alla normalità.

Sono diversi i provvedimenti presi riguardo ai convogli soprressi. Il 3123 e 3124 sono stati cancellati per l'intera tratta Livorno-Firenze. E' intervenuta la Polfer, che ha effettuato i rilievi. La persona investita è giovane. Si pensa a un gesto volontario. La zona della tragedia è in apperta campagna, a 2-3 km dalla stazione di San Romano, a poca distanza da un grande magazzino Conad.

Durante lo stop è stato attivo un servizio sostitutivo con 7 autobus tra Pontedera ed Empoli. Personale di Trenitalia ha fornito assistenza nelle stazioni di Pisa, Pontedera, Empoli e Firenze SMN.

Quattordici i treni Regionali coinvolti: 10 sono stati cancellati totalmente o per parte del loro percorso, 4 hanno registrato ritardi fino a 40 minuti.

‼️🚆 #Investimento Pisa-Firenze, altri provvedimenti:

🔴 3123 e 3124 cancellati intera tratta Livorno-Firenze

🔴3114 cancellato da Pontedera a Firenze

🔴23357 soppresso da Firenze a Pontedera

3110 da Pisa C.le treno 23356 per Pontremoli

23355 da Empoli treno 3110 per Firenze. — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 3 ottobre 2018