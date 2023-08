Investimento sanità Minori con problemi psichici acuti Il Villino ora è pronto

Arriva la sigla del protocollo d’intesa fra Regione, Comune di Pomarance, Asl Nord Ovest e Sds Alta Valdicecina-Valdera per la realizzazione e l’attivazione della struttura sanitaria di tipo terapeutico per minori a Larderello. Si tratta di un progetto ideato alcuni anni fa con la ristrutturazione dell’immobile il Villino e che adesso, grazie alla preziosa intesa con la Regione e l’azienda sanitaria, entra nella fase finale. La struttura destinata a residenza terapeutica-riabilitativa per minori con problemi psichici sub acuti, sarà dotata di 12 posti pesto letto con la presenza di personale socio sanitario nelle 24 ore e rappresenterà un punto di riferimento di eccellenza sia per il territorio della Asl t che dell’intera Regione.

Il Comune ha affidato i lavori di ristrutturazione dell’immobile nel novembre 2019 per un totale di 750mila euro di risorse proprie. Adesso i lavori si stanno concludendo e come previsto dal protocollo d’intesa firmato si lavorerà all’affidamento della gestione e all’inserimento del Villino nella rete delle strutture riabilitative toscane. "Finalmente si entra nella fase decisiva per questo importante progetto al quale il Comune lavora da anni – commenta soddisfatta la sindaca Ilaria Bacci –. Grazie a questo complesso lavoro sorgerà una struttura che risponderà a urgenti bisogni sanitari anche extra territoriali. I riflessi positivi saranno sull’intero territorio della Nord Ovest e della Regione, potendo accogliere minori anche attualmente ospitati in strutture fuori dalla Toscana per rispondere ad un’esigenza che, come ribadiscono i sanitari, è sempre più crescente. Il ‘Villino’ dovrà essere una struttura sanitaria di eccellenza anche dal punto di vista della gestione, vista la particolarità degli assistiti ai quali va garantita la massima qualità del servizio".

Al Villino prenderà forma una comunità terapeutica per minori, un luogo di cura dove si realizzeranno percorsi di riabilitazione orientati allo sviluppo e al potenziamento delle risorse personali dei giovani pazienti, con l’obiettivo di facilitare il contatto con il territorio e il loro rientro al domicilio. Con la firma dell’accordo tra Regione Toscana, il Comune di Pomarance, l’Azienda Toscana Nord Ovest e la Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera si entra ufficialmente nella fase finale che porterà al completamento di questa struttura che aggiungerà ulteriore valore alla sanità toscana, "oltreché un prezioso servizio per tutte le famiglie della nostra regione e non solo" commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini. "Questa nuova struttura – sottolinea Maria Letizia Casani, direttrice generale della Asl Nord Ovest – è importante soprattutto perché è destinata ad una fascia di età molto delicata che deve essere tutelata. Ringrazio la sindaca per aver investito in un servizio del quale si avverte un gran bisogno in un periodo dove il disagio giovanile è in continuo aumento".

Ilenia Pistolesi