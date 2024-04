Intrecci, per riflettere sulla violenza di genere

VOLTERRA

Domenica 21 aprile alle 18.30 al teatro San Pietro, in scena Intrecci, spettacolo di Compagnia Minimal con Angela Ameli e Marco Gistri. Lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere. La drammaturgia è interamente originale e frutto di un’attenta ricerca linguistica e di contenuti. Le storie narrate dai personaggi principali, la madre nonché giudice di tribunale, il figlio di lei e un uomo detenuto in carcere per tentato femminicidio, si intrecciano con storie secondarie appena accennate. Le questioni su cui riflettere sono diverse, il rapporto della giudice con il detenuto per il quale lei è chiamata ad esprime un giudizio per autorizzare la scarcerazione anticipata, le dinamiche relazionali tra la madre/giudice e suo figlio. Nel rapporto madre/figlio emerge in particolare la questione dell’educazione di un figlio maschio da parte della madre fortemente impegnata nella questione dei diritti delle donne. L’intento di Intrecci è ricercare punti di vista inusuali sull’argomento della violenza di genere, che invece di provocare giudizi perentori, possano generare domande e dubbi, in particolare sulla personale capacità di discernimento e di individuazione precoce di comportamenti violenti. Seguirà alle 21 il laboratorio teatrale.