"Intonaco pericolante e buche": "Il degrado in mezzo alle lapidi"

SANTA MARIA A MONTE

"Mancanza di porzioni di intonaco e di pluviali e scarichi dai tetti, scale rotte, ringhiere dondolanti, buche nei viali. Un vero totale stato di abbandono. La cosa più indecente sono le tombe piccole, quelle che ospitano i resti di salme esumate dopo venti anni dalle tombe del prato e poi ubicate in queste piccoli forni, mancanti di marmi". La denuncia sullo stato in cui versano i cimiteri di Santa Maria a Monte, quello del capoluogo e gli altri delle frazioni, arriva da Alberto Fausto Vanni di Azione-Partito Repubblicano.

"Chiediamo agli amministratori comunali – scrive Vanni – Nel bilancio di previsione del prossimo anno sono previsti interventi sui cimiteri? Dove, come e in quale quantità? I luoghi di sepoltura, i cimiteri, chiedono rispetto e richiedono una manutenzione programmata ed efficace degna dei defunti e dei loro parenti. In passato ho sempre apprezzato e condiviso le prese di posizione dell’attuale assessore dei lavori pubblici Maurizio Lucchesi e dell’attuale sindaco Manuela Del Grande quando, dagli spalti dell’opposizione in consiglio comunale sottolineavano ’l’abbandono dei cimiteri’ all’ allora sindaco Turini. Adesso che questi signori sono da oltre dieci anni alla guida di questo Comune i camposanti sono ancora in assoluto abbandono. Inoltre, nel camposanto del capoluogo vi sono ancora le barriere architettoniche e le persone anziane e disabili con carrozzine non possono accedere in molte parti del cimitero per far visita ai propri cari".

"Suggeriamo all’attuale amministrazione comunale di predisporre un piano di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cimiteri del comune: Santa Maria a Monte, Montecalvoli, San Donato, Montecalvoli, Pianore – conclude Alberto Fausto Vanni – Siamo anche convinti che ci sia necessità di un nuovo regolamento cimiteriale. E proponiamo di istituire incentivi per chi decide di ricorrere alla cremazione visto che la superficie per nuove tombe e loculi è limitata".