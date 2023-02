"Interverrò all’assemblea per la casa di riposo"

Ci sarà anche il sindaco Simone Giglioli alla seconda assemblea pubblica indetta per domani alle 21,15 nel sede della Misericordia di San Miniato Basso per affrontare il tema del salvataggio della casa di risposo. Il comitato che si è costituito chiede al Comune quali atti formali si impegna ad adottare da subito per togliere dall’incertezza gli ospiti, i loro familiari, i dipendenti e quanti hanno a cuore il futuro dell’istituzione. "In quest’ultimo mese, abbiamo appreso – spiega una nota – da parte degli amministratori comunali, tutta una serie di dichiarazioni contraddittorie e confuse che non hanno contribuito affatto a far chiarezza" "Anche l’ultima riunione, il 16 febbraio scorso, del tavolo comunale per il rilancio della Casa di Riposo – prosegue la nota – si è conclusa con un ennesimo nulla di fatto. E questo mentre il deficit accumulato a causa prima del Covid e ora del caro bollette continua non solo a rimanete tale, ma anzi aumenta ogni giorno. Di conseguenza aumenta ogni giorno il rischio che l’azienda Del Campana Guazzesi venga dichiarata estinta e cessi quindi la gestione pubblica". "Sarò presente – annuncia il primo cittadino – e spiegherò nel dettaglio gli impegni che l’amministrazione ha deciso di prendere in merito".