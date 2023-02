Intervento di Asa Rubinetti a secco

Dalle 8.30 alle 14 di domani, salvo imprevisti, i tecnici del gestore idrico Asa saranno impegnati sulla strada vicinale della Ranciaia, nel Comune di Montecatini Valdicecina, per un intervento di sostituzione valvole di linea e di componenti di regolazione della pressione. Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze ubicate nella zona dell’intervento e a quelle ubicate in località Gello I lavori riguardano circa 25 utenze che sono state avvisate tramite servizio di volantinaggio. Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore. Asa informa che se, per avverse condizioni meteo, non fosse possibile eseguire l’intervento, potrà essere posticipato a data da destinarsi.