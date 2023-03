"Interventi oncologici tutti entro 30 giorni"

In tutta la Asl Toscana nord ovest le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono risultate nell’ultimo anno in significativo miglioramento rispetto al 2019. Il riferimento è alle prestazioni oncologiche indicate dalla Regione Toscana e dal ministero della salute da effettuare entro 30 giorni, cioè il tumore della mammella, della prostata, del colon, del retto, dell’utero, del polmone, della tiroide e il melanoma. In generale le percentuali indicate a livello nazionale e regionale, nettamente incrementate rispetto al 2019, sono per l’anno 2022, raggiunte e superate per la mammella, il colon, il retto, il melanoma e la tiroide. Un risultato importante è stato conseguito anche per gli interventi all’utero, di appena 1% sotto la soglia indicata dal Ministero. Se analizziamo il dato complessivo di tutte e 17 le patologie oggetto di monitoraggio del piano regionale di governo delle liste di attesa includendo quindi anche la patologia non oncologica, complessivamente l’89,2% delle prestazioni di classe A è stato effettuato in 30 giorni. Nel 2019 solo il 55% delle prestazioni di classe A veniva effettuato in 30 giorni. In particolare nel territorio di Pontedera gli interventi chirurgici per il tumore del colon e dell’utero raggiungono ampiamente la soglia regionale e ministeriale, rispettivamente con il risultato del 100% e 93,10%.

Anche il dato relativo al tumore della mammella ha raggiunto un ottimo risultato: 89,81% dei casi entro i 30 giorni (ben al di sopra della soglia ministeriale e regionale del 86,10%); ciò significa, quindi, che a 90 donne su 100 viene garantito questo tipo di intervento nell’arco di un mese. In netto miglioramento anche la patologia non oncologica - protesi anca, riparazione ernia, colecistectomia - per cui nel 2019 erano veramente pochi i pazienti che l’Azienda riusciva ad operare nei 30 giorni, mentre nel 2022 sono state ottenute percentuali tra il 70% e l’80%.