"Interrotti i fondi per il tutoraggio agli studenti"

Si interrompe il progetto "Fuori(di)classe". Lo denuncia l’associazione Mondo Nuovo di Volterra che da febbraio dello scorso anno ha attivato un piano mirato al potenziamento e al tutoraggio per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. "Un progetto – spiegano – sostenuto finanziariamente dal Gruppo Granchi, Mondo Nuovo, la Fondazione Crv, il Comune e nella prima parte da Sogni e bisogni. Nonostante il sostegno di tutti i soggetti menzionati, non c’è la copertura finanziaria per garantire l’attività fino al termine del corrente anno scolastico. Con il passare del tempo è aumentato il numero dei ragazzi frequentanti il dopo scuola specialistico e il numero delle operatrici con un conseguente aumento dei costi".