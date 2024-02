Intelligenza artificiale generativa. Più rischi o più prospettive?

Il futuro è con noi! Si chiama intelligenza artificiale generativa (IA) e non appartiene a film e libri di fantascienza. Oggi viene utilizzata grazie a degli algoritmi per automatizzare i compiti e risolvere problemi complessi in vari campi. I padri di tale congegno informatico hanno elaborato software con dati che, connettendosi tra loro, ne forniscono di nuovi riproducendo processi mentali umani. Tale utilizzo ha già evidenziato indubbi benefici nel mondo del lavoro, in quello della sanità e in agricoltura. Nelle aziende l’IA può occuparsi di lavori che comprendono la raccolta e l’analisi di grandi quantità di dati, sostituendo l’uomo nelle mansioni più pericolose.

Nella sanità può aiutare l’uomo a scoprire precocemente varie forme di malattia e a trovare le relative cure. Nella scuola viene già utilizzata dagli alunni con disturbi specifici per facilitare l’apprendimento. In agricoltura i software intelligenti riconoscono le colture bisognose di maggiori attenzioni, aumentando la resa dei campi e limitando l’utilizzo di prodotti chimici.

Ma quali potrebbero essere i rischi? Se i programmi intelligenti venissero utilizzati per assunzioni nelle aziende potrebbero essere influenzati dai criteri inseriti. Si è già verificato il caso in cui durante una selezione i curricula contenenti la parola donna siano stati sfavoriti. L’intelligenza artificiale inoltre manca di empatia e la sua decisione si basa su quale sia la migliore soluzione analitica che non sempre potrebbe essere quella corretta. Durante una sparatoria negli Usa le persone minacciate hanno chiamato Uber per fuggire dall’area e, invece di riconoscere la situazione pericolosa, l’algoritmo ha visto un picco della domanda e ha alzato i prezzi.

Nei veicoli a guida automatica, se un pedone attraversa all’improvviso, la macchina non sa cosa scegliere tra frenare bruscamente (danneggiando gli occupanti), sterzare (mettendo in pericolo entrambe le parti) o proseguire (minacciando il pedone). Da non sottovalutare anche il rischio disoccupazione legata alla diffusione di robot per attività ripetitive, né quello di un uso non regolamentato dell’IA negli armamenti, pena la mancanza di controllo su armi distruttive.

E’ pertanto necessario che i governi garantiscano l’impiego dell’intelligenza artificiale nel rispetto dell’etica, intento perseguito nel 2019 dall’Unione Eurpea con l’elaborazione del suo codice civile, volto a porre i sistemi intelligenti al servizio del bene comune, del benessere e della libertà dell’uomo.