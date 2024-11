Integrazione dei disabili nei luoghi di lavoro. Un focus sull’accomodamento ragionevole

SANTA CROCE

Un centinaio tra medici e giuristi si sono confrontati sul tema della integrazione delle persone con disabilità sul luogo di lavoro all’auditorium del Polo tecnologico conciario di Santa Croce nel convegno "Accomodamento ragionevole". Responsabile scientifico dell’evento è stato il professor Cristaudo, già professore ordinario di medicina del lavoro dell’Università di Pisa. Il focus del convegno è stato l’accomodamento ragionevole, introdotto dalla legislazione anti-discriminazione dell’Unione Europea. "L’accomodamento ragionevole si riferisce agli adattamenti che un datore di lavoro può implementare per garantire che i dipendenti con disabilità possano svolgere le loro mansioni in modo efficace e sicuro – si legge in una nota – Questo concetto è particolarmente rilevante in un contesto lavorativo che deve diventare sempre più inclusivo. L’accomodamento ragionevole è definito tra le modifiche necessarie e appropriate che comportano un onere non eccessivo per il datore di lavoro. Questi adattamenti possono includere modifiche fisiche all’ambiente di lavoro, come l’installazione di rampe o l’adattamento delle attrezzature, così come cambiamenti organizzativi, come orari flessibili o la possibilità di lavorare da remoto. Il convegno è stato realizzato anche grazie al supporto di Radius lab e Santa Croce Medical center che, con il dottor Beconcini, ha ringraziato l’Associazione Conciatori di Santa Croce e il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola che hanno partecipato attivamente all’evento confermando la propria sensibilità al tema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro".