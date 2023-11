Insieme per sognare. La raccolta fondi

Altra iniziativa benefica di Insieme per Sognare. Con l’avvicinarsi del Natale l’associazione nata nel territorio nell’aprile 2015 con un progetto per aiutare Christian, il bambino di Pontedera affetto da una malattia rara (la sindrome CDKL5), si è poi evoluta visti gli ottimi risultati e così ha continuato ad organizzare raccolte, iniziative ed eventi per aiutare i più bisognosi. Adesso ha promosso questa campagna benefica delle bottiglie di vino, disponibili in 9 diverse etichette, sia bianco (vernaccia) che rosso (sangiovese). Ogni bottiglia è in vendita al costo di 5 euro e il ricavato andrà alla raccolta fondi per portare la corrente elettrica al bosco dei Talenti autistici Aps a Pisa. Per informazioni e dettagli consultare la pagina facebook "Insieme per sognare".