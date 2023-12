Insieme a Natale. Laboratori per bimbi

È in programma per mercoledì 27 dicembre il laboratorio creativo per bambini e bambine da 5 a 10 anni ‘Insieme a Natale’ che si terrà dalle 14.30 alle 17.30 sotto i Loggiati del Palazzo Comunale di Castelfranco in piazza Bertoncini (in caso di maltempo le attività si svolgeranno nella Sala della Pace in via Magenta). Occasione per realizzare decorazioni natalizie e non e dipingere insieme con un laboratorio di pittura. I laboratori sono a ingresso libero e gratuito. Per l’occasione sarà aperto il Mercatino delle associazioni. Info: Urp tel 0571/487250, mail [email protected].