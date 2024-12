Insetti nel pane a scuola. La giunta blocca fornitura in tutte le mense comunali

SAN MINIATO

Insetti nel pane della mensa alla scuola Giusti di La Scala. Ancora una volta. E’ successo anche ieri dopo che era accaduto l’8 novembre scorso. Il Comune ha preso la drastica decisione di interrompere la fornitura di pane alle mense di tutte le scuole da oggi fino alle vacanze di Natale. La giunta guidata dal sindaco Simone Giglioli sta valutando le azioni da intraprendere nei confronti del fornitore per tutelare prima di tutto la salute dei bambini e, chiaramente, anche per tutelare il Comune.

"Ancora un ritrovamento di insetti in alcune fette di pane distribuite alla scuola Giusti di La Scala – si legge in una nota del Comune di San Miniato – Questa mattina (ieri mattina, ndr), a pochi giorni dalla pausa per le festività natalizie, durante il servizio odierno si è ripetuto il ritrovamento di agenti infestanti nel filone di pane, come già accaduto l’8 novembre scorso. Al centro delle polemiche il pane proveniente dal medesimo fornitore".

"Gli uffici stanno provvedendo ad effettuare la segnalazione all’Asl e i previsti controlli interni e hanno avviato la procedura non appena siamo stati avvertiti dell’accaduto – spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla scuola Matteo Squicciarini – Intanto abbiamo predisposto che per i prossimi giorni, da qui fino alle vacanze di Natale, alle scuole non sia fornito il pane, una misura drastica ma necessaria alla tutela dei bambini e delle bambine, che resta per noi la priorità. Capiamo il disagio delle famiglie e ci stiamo adoperando per risolvere il problema. Ma non siamo più disposti ad accettare incidenti di questo tipo, la situazione è diventata insostenibile. A questo punto ci riserviamo di capire quali azioni possiamo mettere in campo nei confronti del fornitore per tutelarci ed evitare che simili rischi possano ripetersi in futuro". Le famiglie potranno decidere, in totale autonomia, se fornire i panini ai bambini che mangiano alla mensa scolastica (in tutte le mense scolastiche del comune di San Miniato) o se lasciare che pranzino senza pane.

g.n.