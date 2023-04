Insegnare ai bambini la biodiversità

Continuano gli appuntamenti con i venerdì della scienza al centro di educazione ambientale di Fornacette, per far conoscere ai bambini delle scuole primarie il funzionamento dell’ecosistema. Il prossimo appuntamento è previsto per domani dalle 14.30 alle 16.30 durante il quale verrà trattato il tema della biodiversità per scoprire e conoscere la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Un modo per insegnare ai più piccoli il rispetto per l’ambiente. Gli incontri al centro di educazione ambientale proseguiranno fino a fine maggio. Per info e prenotazioni: 338-7171253.