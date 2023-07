Insaccati privi di rintracciabilità Multa al negozio

PONSACCO

Detenzione di salumi e insaccati (prosciutto, salame, lardo, mortadella) privi di rintracciabilità. Per questo motivo un commerciante di Ponsacco è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanzionato per oltre 1.500 euro. Oltre 5 chili di salumi e insaccati sono stati sottoposti a sequestro cautelare. L’attività è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Pontedera e dai militari del Nas-Nucleo antisofisticazione e sanità del comando di Livorno nell’ambito dei controlli sulle imprese di manipolazione e somministrazione di alimenti. Prosciutto, salame, lardo e mortadella erano custoditi in una vetrina refrigeratrice, ma non avevano le etichette e le indicazioni obbligatorie sull’orgine delle carmi e la tracciabilità della lavorazione.