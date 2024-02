Iniziativa di TerricciolaSicura. Un questionario ai cittadini

Un questionario tra i cittadini per individuare le priorità per il futuro di Terricciola e del suo territorio Il comitato civico Terricciola SiCura 5.0 che vede tra i propri promotori 40 cittadini del Comune tra cui i promotori Tristano Baldanzi, Elena Baldini Orlandini e Matteo Arcenni (foto), "rappresenta un’evoluzione delle precedenti esperienze civiche. Con questo nuovo progetto civico si è voluto superare ogni steccato unendo le varie esperienze nate negli ultimi 30 anni a Terricciola e tutto per il bene del nostro Comune e per farlo tornare grande e attrattivo sempre nel rispetto dell’ambiente e di un agricoltura di qualità. Con questa iniziativa desideriamo aprire, in vista delle prossime elezioni amministrative il più ampio percorso partecipativo tra i cittadini per definire concretamente quelle che sono le priorità per Terricciola e tutto il suo territorio".

"Costruiamo insieme il futuro di Terricciola". Si chiama così il questionario predisposto del comitato civico e che, nel corso del mese, raggiungerà tutte le famiglie, per ricevere contributi, idee e suggerimenti per progettare in modo condiviso il futuro di Terricciola e del suo territorio. ""Come lista civica riteniamo la partecipazione e la condivisione delle scelte uno dei motori che animano il nostro impegno a favore della comunità".