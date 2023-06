Inferno tra le mura di casa: "Mi picchiava tutti i giorni". Il racconto tra le lacrime

Pontedera, 13 giugno 2023 – Alla fine, dopo la notte di Ferragosto dello scorso anno, quando l’uomo la picchiò per l’ennesima volta e gli puntò anche un coltello alla gola, decise di denunciarlo. "Eravamo stati separati per quasi sei anni, poi davanti alle promesse che era cambiato e che sarebbe stato tutto diverso, avevo accettato di riprovarci. Invece...". Invece si è trovata in un’aula di tribunale a raccontare tra le lacrime una quotidianità familiare fatta di botte, insulti, offese. "Ogni scusa era buona per alzare le mani – ha detto la 40enne –. Succedeva quasi ogni giorno, almeno uno schiaffo, un calcio. Una volta salutai un collega di lavoro e lui mi mise le mani al collo, in un’occasione dopo un litigio in un locale mi schiaffeggiò davanti a nostro figlio". Lui faceva uso di droga e, quando andava in astinenza, in particolare – è emerso durante l’udienza di ieri – gli atteggiamenti si facevano sempre più violenti.

“Nascondevamo il portafoglio, perché ci rubava i soldi, aveva sempre bisogno di soldi", ha aggiunto la donna che fino all’episodio dell’estate scorsa aveva sempre scelto di non denuncialo "anche perché di lui avevo paura; ma ora non voglio più vederlo, mai più; quella sera in cui prese il coltello non so come feci a districarmi altrimenti non so come sarebbe andata a finire". Sui fatti è stata sentita anche la sorella della vittima che ogni sera aspettava un messaggino per sapere se era tutto a posto. E quella sera, quella del 15 agosto, dopo che le due donne erano rientrate ognuna nella propria abitazione, il messaggino tardava.

“Mi chiamò mia nipote – ha detto davanti ai giudici del collegio – mi disse di correre perché la mamma andava portato in ospedale. Aveva una ferita alla testa, un segno su collo, ed i segni di colpi in altre parti del corpo. Inizialmente le non voleva andare al pronto soccorso, poi la convincemmo". Davanti ai giudici ha testimoniato uno dei figli della coppia: "Era diventato aggressivo – ha detto – Se la prendeva sempre con la mamma. Io ho assistito una sola volta, ma so di altri episodi perché riferiti da mia sorella o dalla mamma stessa". "Lo sento raramente – ha aggiunto –. A volte mi chiama per sapere come sto". L’imputato 45enne che ha il divieto di avvicinamento alla parte offesa – accusato di violenza privata, lesioni, minacce – è difeso dall’avvocato Fabrizio Bartelloni. Pubblico ministero Giovanni Porpora.