Indicente di caccia. Morto un 65enne

Si è verificato ieri un incidente mortale durante una battuta di caccia nel volterrano. Un uomo di 65 anni, Romano Filippeti, residente a Empoli, originario di Casola in Lunigiana, è morto nel primo pomeriggio di ieri. Il fatto è accaduto in località San Lorenzo, al confine tra le province di Firenze e Pisa nei pressi di un agriturismo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo, sparato da un compagno della squadra di caccia. In un primo momento sembrava che il proiettile fosse rimbalzato su una pietra ferendo poi mortalmente la vittima. Ma la dinamica –si apprende – è in fase di ricostruzione anche perché durante la battuta sul posto erano presenti diverse persone e il momento era piuttosto concitato.

Di sicuro è che Filippetti è morto praticamente sul colpo. La palla lo ha raggiunto all’altezza del basso ventre non lasciandogli scampo. I primi a chiamare i soccorsi sono stati proprio gli stessi compagni di caccia non appena si sono accorti di ciò che era accaduto. La centrale operativa del 118 ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso oltre a due automediche, una da Volterra, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Gambassi Terme. Inutili sono state tutte le manovre di rianimazione, il cuore del 65enne aveva già cessato di battere.

Dolore e angoscia nel gruppo di cacciatori che con le lacrime agli occhi hanno immediatamente interrotto la battuta,