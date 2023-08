"Indagando a fondo tante incongruenze"

PONSACCO

"Che quello della villa Toscanelli fosse un parco e non un bosco lo dicevano gli strumenti urbanistici e la ragionevolezza, adesso scopriamo che è scritto perfino sul sito web di Villa Toscanelli dove Il parco è descritto con minuzia di particolari". Così l’Unione Comunale PD Ponsacco interviene sulla nota vicenda: "E qui sta l’assurdità – scrivono i democi –, Pesce costruisce tutta la sua tesi accusatoria sulla presenza di un bosco e contemporaneamente sul sito internet della sua villa troviamo scritto l’esatto contrario. Ma indagando si scoprono altri particolari interessanti". "Per esempio – continua il Pd – che uno dei più strenui difensori della tesi del bosco è proprio il consigliere D’Anniballe, il candidato a sindaco della Lega alle precedenti amministrative. Spiega bene il suo pensiero in un post pubblicato su ’Sei di Ponsacco se’. Post che viene successivamente sostenuto anche dal consigliere di Fdi Tecce e da altri esponenti di opposizione. Oltre a ciò, D’Anniballe, nel giro di pochi mesi, ha presentato due interrogazioni consiliari ed un accesso agli atti proprio su questa vicenda. La prima voleva spronare l’amministrazione ad accelerare i tempi della demolizione del fabbricato; la seconda chiedeva conferma della richiesta di recupero credito nei confronti dei Cerretini per le spese legali della causa giudiziaria". "Ma perché tanta attenzione del consigliere D’Anniballe sulla vicenda Cerretini? – è il pensiero del Pd – Nel settembre 2020, la campagna elettorale della Lega fa tappa a Pontedera, ai laghi Braccini, per una cena elettorale fra cui c’è l’imprenditore Pesce. Sempre nel 2020 la Lega di Ponsacco organizza un evento di solidarietà per lo stesso Pesce. La questione è la stalla di Treggiaia al centro di furiose polemiche. Guidava la delegazione lo stesso Tecce".

"Tutti questi episodi – scrive ancora il Pd – dimostrano la vicinanza politica della destra locale all’imprenditore Pesce e spiegano l’atteggiamento di alcuni consiglieri di opposizione. Di fronte ad un quadro così chiaro, come si fa a dare la colpa alla sindaca, ovvero a colei che non ha firmato un solo atto di tutta questa triste vicenda? Blocchiamo certe polemiche sterili e sbagliate e lavoriamo ad unire tutto il fronte di quelli che hanno dichiarato questa sentenza sbagliata. Il PD ci sta a fare la propria parte e oltre a ribadire la piena solidarietà e vicinanza alla famiglia Cerretini conferma il proprio impegno ad attenzionare questa vicenda ai propri rappresentanti politici e istituzionali".