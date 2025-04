Incubo rapine, vertice con il prefetto. Sì al potenziamento dei controlli: "Strade sicure, richiesta rinnovata"

Un rafforzamento tempestivo della presenza in città da parte delle forze di polizia, il potenziamento coordinato dei servizi di prevenzione e controllo nei quadranti urbani più critici ed un servizio dedicato a piedi della Polizia locale durante l’apertura degli esercizi commerciali all’interno del Centro commerciale naturale. Oltre ad un piano di implemento delle telecamere di videosorveglianza da parte del Comune. Ieri mattina il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha affrontato anche il tema della sicurezza urbana nel comune di Pontedera, con particolare riferimento ai recenti reati ed episodi di microcriminalità verificatisi in città.

L’ultimo, sabato scorso, quando intorno alle 14.45 un uomo ha seminato il panico in piazza Cavour fino ad aggredire e ferire due commesse della profumeria Marionnaud ed una terza persona di un negozio di telefonini. Il rapinatore è stato poi fermato dalla Polizia e ieri è stato convalidato l’arresto ed applicata dal Gip la custodia cautelare in carcere.

"Ho ringraziato sua eccellenza il prefetto per aver celermente dato riscontro alla mia richiesta e convocato il tavolo – dice Franconi –. Le forze di polizia hanno garantito il rafforzamento tempestivo della presenza in città ed il potenziamento coordinato dei servizi di prevenzione e controllo in alcuni quadranti urbani maggiormente critici. Oltre ad esprimere la gratitudine per l’impegno e lo sforzo profuso da Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza ho confermato che il Comune di Pontedera continuerà a fare la propria parte sotto alcuni profili connessi al tema della sicurezza". "Da questo punto di vista – sottolinea il sindaco di Pontedera – il Comando di Polizia Locale, su cui ricordo che in questi 5 anni abbiamo investito aumentando il personale del 35% (da 24 a 32 operatori), svolgerà un servizio dedicato a piedi durante l’apertura degli esercizi commerciali all’interno del centro commerciale naturale. Inoltre è al vaglio degli uffici tecnici e pronto all’approvazione un piano triennale di sviluppo del sistema pubblico di video-sorveglianza con l’aumento del 30% delle apparecchiature dalle attuali 125 a circa 170 per un investimento complessivo di oltre 300.000 euro".

"Ho rinnovato inoltre la richiesta del progetto Strade Sicure alla Stazione – dice ancora il primo cittadino –. E nel rispetto delle prerogative di competenza esclusiva delle forze di Polizia, in merito alle azioni da intraprendere, ho infine ribadito la necessità che venga assicurata la migliore e maggiore attenzione possibile perché sia dato concreto riscontro alle legittime istanze di sicurezza da parte della comunità".

"Ho accolto con favore la proposta del signor prefetto di aggiornare il tavolo entro la metà di maggio per monitorare l’efficacia delle azioni messe in campo. Su un tema così importante e complesso come quello della sicurezza urbana continuerò a non raccogliere le provocazioni strumentali di chi urla ai problemi per bieco interesse politico; continuerò a stare soltanto dalla parte delle legittime preoccupazioni della comunità cercando soluzioni efficaci e concrete", conclude il primo cittadino.