Incontro con Galli Il fumettista

Oggi e domenica 14 maggio il fumetto è protagonista alla biblioteca comunale di Pomarance. Ospite d’onore il fumettista Marco Galli che sabato alle 17 presenterà il suo ultimo lavoro, "Il Nido" (Coconino Press), ispirato agli ultimi mesi di Adolf Hitler. Il libro è stato premiato come miglior fumetto italiano al Romics 2023 e l’autore ha vinto il premio "YellowKid" come miglior autore dell’anno a Lucca Comics & games 2021 con "Dentro una scatola di latta", il secondo libro pubblicato per il collettivo Progetto Stigma. Domenica alle 10 l’autore seguirà un laboratorio di disegno libero aperto a tutti. Info: 058862323.