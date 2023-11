L’amministrazione comunale di Volterra ha finanziato, per il 202324, il progetto “Incontriamoci al Liceo Carducci”, il Campus di Orientamento rivolto agli alunni che frequentano le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della Val di Cecina e della Valdera per promuovere le iscrizioni al Liceo Classico di Volterra.

"Anche questo anno – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – abbiamo sostenuto il progetto presentato dall’Istituto Istruzione Superiore, coprendo le spese relative al pranzo e ai trasporti per le alunne e per gli alunni e mettendo a disposizione delle guide per le visite ai siti di interesse archeologico. Incontriamoci al Liceo Carducci, infatti, permette di conoscere luoghi significativi da un punto di vista archeologico e culturale di Volterra e ha

l’obiettivo di promuovere un indirizzo storico e che ha un ruolo fondamentale nella vita della nostra

città. Rappresenta, inoltre, un’occasione di interazione importante e formativa tra gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e gli studenti che frequentano il Liceo classico".

"Ringrazio – conclude Luti – la dirigente scolastica, professoressa Nadia Tani, per l’attenzione che rivolge alla qualità dell’offerta formativa dell’Istituto e per la sua costante collaborazione e i professori, indispensabili per la riuscita del progetto".