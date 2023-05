Incontriamoci al Carducci

Sabato scorso sono arrivati a Volterra gli alunni che frequentano le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della Valdera e della Valdicecina per il progetto "Incontriamoci al liceo Carducci", il campus per promuovere le iscrizioni al liceo classico finanziato dall’amministrazione comunale. Sono state proposte attività didattiche in forma ludica che hanno coinvolto aspetti linguistici, letterari, laboratori teatrali e visite guidate nella città. "È stato un grande piacere – dichiara Viola Luti, assessora all’istruzione – vedere la curiosità e l’entusiasmo delle alunne e degli alunni nell’approcciarsi a una nuova realtà scolastica e osservare la loro interazione con gli studenti del liceo classico".