Incontri Il primo simposio del cambiamento

PECCIOLI

Si avvicina l’appuntamento con il primo simposio del cambiamento. Un evento che porterà a Peccioli psicologi, psicoterapeuti, scrittori e imprenditori di fama nazionale e internazionale. Dei veri e propri "giganti" che il 13, 14 e 15 ottobre Belvedere Spa è pronta ad accogliere organizzando il primo "Simposio del Cambiamento". In prima fila Giorgio Nardone, fondatore insieme a Paul Watzlawick, del centro di terapia strategica di Arezzo (dove svolge la sua attività di psicoterapeuta e coach) ed è considerato la figura di maggior spicco della tradizione della scuola di Palo Alto. Ecco la Galleria dei Giganti, nuovo spazio in via Cavour che sarà inaugurato con questo appuntamento, che ospiterà gli eventi curati da Nardone in collaborazione con il centro di terapia strategica, mentre sul territorio prenderanno corpo molte iniziative.

Il cartellone coinvolge anche associazioni, attività e commercianti di tutto il territorio comunale, con l’obiettivo, che unisce il Comune di Peccioli a Belvedere, di coinvolgere le associazioni nell’ambito del progetto Energie Sociali, che per questo fine settimana si occuperanno dei pasti in piazza, coordinati dal gruppo Giovanile Legoli. Il programma prevede un mercatino di prodotti tipici e biologici che riempirà via Roma il sabato e la domenica. Al parcheggio multipiano, sempre nelle giornate di sabato e domenica, l’associazione Mondo Bimbi promuoverà l’equità sociale attraverso la cooperazione internazionale. In programma una lezione di yoga che il 14 ottobre, dalle 8.15 alle 9.15, si terrà alla passerella Endless sunset. In campo, attingendo a piene mani dalle Energie sociali, anche un screening per il diabete a cura del gruppo giovanile Legoli, in calendario il 15 ottobre dalle 8 alle 10.30 alla terrazza del parcheggio multipiano. Le associazioni saranno protagoniste anche con pranzo (sabato e domenica) e cena (solo sabato) sotto le Logge in piazza del Popolo. E ancora: la camminata consapevole che va dalla terrazza del Palazzo Senza Tempo a via Borgherucci (domenica dalle 17.30 alle 18) e la dimostrazione della disciplina cinese Qi Gong da via del Giardino alla terrazza del Palazzo Senza Tempo (domenica dalle 16 alle 17). In piazza del Popolo, dalle 19, esibizione degli One Eat One, la prima band di musica elettronica inclusiva al mondo.