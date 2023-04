Incontri e sorprese alla biblioteca dei ragazzi

PONTEDERA

Altri appuntamenti per la biblioteca ragazzi della Gronchi. Domani alle 16.45 sarà possibile incontrare Luca Doveri, autore dei libri per bambini ‘La Stella della Fantasia, La Piramide dei desideri’ e ‘Neven’, pubblicati dalla casa editrice ArtEventBook. Ad animare l’incontro, insieme all’autore, saranno Anna Lisa Gneri, illustratrice di due dei libri e Claudia Batoni di ArtEventBook. "Si tratta di un’altra piacevole occasione nata dall’idea di far conoscere i libri realizzati con fantasia e cura dai nostri autori e sostenere il lavoro importante della filiera del libro di qualità del nostro territorio, una rete di collaborazioni che ha dato origine al Patto della Lettura di Pontedera - spiegano dalla Gronchi. Sabato 22, alle 16, sarà ospite della biblioteca l’insegnante e scrittrice Milly Paparella, autrice del libro ‘L’erba dei conigli’, realizzato con Massimo Aspesani e pubblicato dalle Edizioni Paoline. Dopo una mattinata con i ragazzi delle scuole medie Gandhi, introdotta dall’assessore Francesco Mori, l’incontro, guidato dal bibliotecario Roberto Del Buffa, darà modo di ricordare gli episodi che contrassegnarono la Liberazione, attraverso le vicende del protagonista del libro, il 12enne Alberto Mereghetti (1933-2021).