Incontri con la scienza al Museo Piaggio

Per il ciclo di Incontri con la scienza, il 22 settembre alle 21 all’Auditorium del museo Piaggio, lo scrittore Roberto Marangoni, presenta il suo libro "Te l’avevo detto! Dall’astrologia alle scienze della complessità: come capire il futuro". Presentazione del libro a cura dell’autore Roberto Marangoni Intrattenimento teatrale di Francesca Galli Roberto Marangoni è docente di bioinformatica e analisi genetiche e genomiche all’università di Pisa. È direttore del centro interdipartimentale per lo studio dei sistemi complessi dello stesso ateneo.