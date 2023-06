"Incompleto il progetto sulla piazza presentato in Soprintendenza"

Fioccano ancora polemiche sul futuro di piazza del Popolo e sul progetto. Un progetto "monco" secondo La lista civica CambiaMenti. "Non è che la Sovrintendenza, come avrebbero voluto farci credere alla consulta del 25 maggi o ha posto un veto alle proposte del Comune di San Miniato perché non era d’accordo, ma non ha potuto valutarlo in quanto incompleto, e c’è una bella differenza", attaccano le opposizioni. "Dal Comune non è venuta nessuna proposta in grado di essere valutata dalla Sovrintendenza né sul percorso di attraversamento stradale della piazza – è l’affondo del capogruppo in consiglio Manola Guazzini – né su quegli elementi (panchine, cestini, luci) indispensabili per fare di una piazza un luogo di aggregazione, né su come valorizzare e rendere fruibili gli elementi di interesse archeologico, né su come rendere decorosi spazi pubblici utilizzati dagli esercizi commerciali".