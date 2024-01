Inclusione, intelligenza artificiale, valori: Istituto Modartech e i designer di domani

Pontedera, 24 gennaio 2024 - All'Istituto Modartech di Pontedera, si è svolta una conferenza stampa in occasione del Graduation Day, dove i designer del futuro hanno ricevuto i diplomi accademici dalla prestigiosa scuola di alta formazione. “È stata una mattinata molto interessante - Afferma il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi - con delle tesi di laurea che mettono al centro temi importanti: penso alla tesi su Vespa con la tecnologia e la sensibilizzazione sulle diverse abilità” I progetti di tesi degli studenti in Fashion e Communication Design affrontano temi attuali come l'inclusione, l'intelligenza artificiale e spirituale. Oltre alla creazione di capi d'abbigliamento innovativi, l'industria della moda del futuro, si trasforma rapidamente in un potente mezzo per affrontare questioni cruciali. Tra i progetti di tesi spiccano la collezione: Inclusive, VespAI e Simonia. Il progetto “Inclusive” di Rebecca Palumbo mira a una società priva di pregiudizi. La collezione presenta capi estrosi e colorati concepiti per essere indossati da tutti. "Essendo sorda dalla nascita - ha dichiarato la laureanda, Rebecca Palumbo - ho voluto creare questa collezione perché la disabilità non deve essere nascosta ma esposta e grazie all’istituto di Biorobotica della scuola superiore Sant’Anna e l’azienda Prensilia, ho avuto a disposizione una protesi di una mano robotica su cui ho lavorato sopra con un guanto, che serve per abbellire e mettere in evidenza che non dobbiamo vergognarci di ciò che siamo.” Il progetto "VespAI" di Giada Zambernardi esplora l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nella comunicazione, focalizzandosi sul brand "Vespa" del gruppo Piaggio. “È stata una sfida - afferma la laureanda, Giada Zamberdardi - Nessuno si aspettava che sarebbe stato possibile includere un brand che si distaccava molto dalla moda con soprattutto l’aiuto dell’intelligenza artificiale” Nella sua tesi fa riferimento ad un piano di comunicazione generato da IA, sottolineando il rapido progresso di queste tecnologie nelle attività quotidiane e l'importanza di bilanciare intelligenza umana e artificiale per il futuro innovativo della comunicazione. Il progetto ”Simonia” di Lisa Berti invece fonde religione e design in una capsule collection seasonless articolata in quattro atti: opulenza, povertà, dolorante trasgressione e rigore. “Ha dato un grande messaggio di novità e nella sua tesi - spiega il suo relatore, Piergiovanni Vitalini - ha raccontato che le donne con il tempo si sono vestite da uomo ma gli uomini non si sono vestiti da donna.” Questa sua collezione è difatti ispirata alla corruzione ecclesiastica e ai papi simoniaci condannati da Dante nell’inferno. “ Vestirsi è un’azione rituale - Aggiunge infine la laureanda, Lisa Berti - Nel 1758 c’è stata la grande legge della rinuncia maschile e oggi con l’emancipazione femminile per le donne questa regola non esiste più, mentre gli uomini sono ancora stereotipati.”

Andrea Martina Torre