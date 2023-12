"Incidenti in via Sauro. Ora i dissuasori"

Un incidente. L’ennesimo. E si torna a chiedere misure che diminuiscano la pericolosità della strada. Infatti l’incidente è accaduto il 22 dicembre scorso in via Nazario Sauro a Ponsacco. "Il tratto di strada in cui si è verificato il fatto non è nuovo a problematiche di questo genere – scrive il consigliere comunale Gianluca Tuzza di Insieme Cambiamo Ponsacco – dovute alla forte velocità e all’imprudenza di taluni conducenti, tanto che i residenti già da tempo si erano attivati creando una pubblica petizione finalizzata all’installazione di dissuasori di velocità nel tratto di strada critico". Poteva, appunto, essere quella una prima risposta concreta alle criticità di via Nazario Sauro.

Questa petizione, rimasta senza risposta da parte dell’amministrazione comunale, è stata recepita dal gruppo di opposizione Insieme Cambiamo Ponsacco in consiglio comunale per mezzo di una interrogazione presentata dal consigliere Gianluca Tuzza.

"Per voce dell’assessore ai lavori pubblici nonché vicesindaco Massimiliano Bagnoli – scrive l’esponente d’opposizione –, l’amministrazione si era impegnata ad installare i dissuasori di velocità entro la fine del 2023. Ad oggi tale intervento risulta ancora non attuato, permanendo per conseguenza la condizione di elevata pericolosità del tratto di strada ulteriormente testimoniata da quest’ultimo incidente".