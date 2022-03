Schianto tra due auto nella notte, muore un uomo di 68 anni: grave la moglie

Pontedera, 6 marzo 2022 - Incidente mortale ieri sera dopo mezzanotte sulla via Volterrana, a Capannoli. In uno scontro frontale tra due auto un uomo di 68 anni, residente a Selvatelle, è morto sul colpo. Con lui viaggiava la moglie, 66 anni, che è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello. Nello schianto è rimasto ferito anche un uomo di 38 anni che si trovava nell'altra auto coinvolta nel frontale. L'auto sulla quale viaggiava la vittima si è ribaltata.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute l'ambulanza medicalizzata di Peccioli, la Misericordia di Forcoli e quella di Terricciola.Per la dinamica dello scontro mortale indagano i carabinieri.