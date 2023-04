Volo di cinque metri giù da una scogliera, 44enne ferito gravemente

Pontedera, 24 aprile 2023 – Paura per un 44enne di Pontedera gravemente ferito dopo essere precipitato giù da una scogliera a Favignana. L’uomo stava facendo un’escursione con alcuni amici e mentre percorreva un sentiero nella zona di Cala Rossa dove si trovano i resti di una cava a picco sul mare è scivolato cadendo sui gradoni per circa 5 metri.

Nella caduta si è procurato traumi al torace e alla colonna vertebrale, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura della spalla. Visto che non riusciva più a muoversi, i compagni hanno lanciato l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i rischi trattandosi di una zona impervia con condizioni meteo non ottimali, ha attivato l'Aeronautica Militare con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.

Dall'aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139B dell'82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell'incidente. Intanto i sanitari del 118 presenti sull'isola lo hanno raggiunto via terra e lo hanno immobilizzato sulla tavola spinale. I tecnici del Soccorso Alpino e dell'Aeronautica lo hanno imbarellato e issato a bordo dell'elicottero col verricello per sbarcarlo subito dopo nella piazzola dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.