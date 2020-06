Volterra (Pisa), 12 giugno 2020 - Pauraa Volterra per l'incidente che ha coinvolto un motociclista di 57 anni. E' accaduto nella zona di Molino d'Era. Per cause in corso di accertamento l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto pesantemente a terra. Immediato l'allarme lanciato da altri automobilisti. Sono arrivati i mezzi del 118. I medici, vista la gravità delle ferite, hanno allertato anche l'elicottero Pegaso. Che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Cisanello. Diversi i traumi per il motociclista.

