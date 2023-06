Incidente, un morto: micro car contro un camion, scontro frontale

Capannoli (Pisa), 15 giugno 2023 – Tragedia a Capannoli. Un uomo di cinquant’anni a bordo di una micro car è morto in un gravissimo incidente. C’è stato uno scontro frontale dell’utilitaria con un camion. La macchina è andata distrutta. Sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi cercano di ricostruire la dinamica.

Per la persona a bordo della piccola auto, nonostante i soccorsi chiamati subito dai primi automobilisti di passaggio, non c’è stato niente da fare. L’incidente è accaduto sulla strada provinciale 64, su un lungo rettilineo. Da capire quali siano le cause dell’incidente.