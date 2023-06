Muore a 52 anni nello scontro frontale tra minicar e tir. Era il cugino del sindaco

Capannoli (Pisa), 16 giugno 2023 – La morte l’ha sorpreso in una delle prime vere giornate estive al volante della "macchinina" che era uno dei suoi motivi di vita. Una minicar Axion blu elettrico, lucidissima, curata come fosse una figlia. Claudio Franconi, 52 anni, è deceduto ieri pomeriggio poco dopo le 15 sulla strada provinciale della Fila, nel tratto che attraversa il comune di Capannoli, a ridosso dell’aviosuperficie. La minicar si è scontrata con un camion.

L’impatto è stato frontale e per Claudio non c’è stato niente da fare. Subito soccorso dal 56enne originario della Campania che era alla guida dell’autocarro Iveco e da alcuni automobilisti che si sono fermati subito dopo il tremendo schianto, Franconi è morto pochi minuti dopo. I sanitari del 118 e della Misericordia di Peccioli hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. La salma, su dosposizione del magistrato, è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per l’autopsia.

I carabinieri della stazione di Ponsacco e della compagnia di Pontedera sono intervenuti per i rilievi di legge e per chiudere la provinciale della Fila alla circolazione dei veicoli. L’autopsia dovrà servire per capire se il decesso è stato causato dai traumi causati dall’impatto della minicar contro il camion o se, prima dello scontro, il cinquantaduenne di Legoli ha avuto un malore. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina che hanno estratto il corpo dall’abitacolo devastato della minicar.

Claudio Franconi abitava a Legoli, nel comune di Peccioli. Lavorava alla discarica Belvedere. "Era un grande lavoratore – lo ricorda il cugino Matteo Franconi, sindaco di Pontedera – Una persona molto impegnata in paese per i giovani, con la squadra di calcio". Era un generoso Claudio, uno che quando c’era da dare una mano non si tirava mai indietro. Con nessuno. Ha affrontato malattie e vari problemi di salute. Quando, anni fa, fu colpito da una grave malattia, ai medici che l’avevano in cura si preoccupava che tranquillizzassero sua mamma prima di pensare a se stesso.

La famiglia di Claudio è molto conosciuta e apprezzata a Legoli. La sorella gestisce ancora l’unico negozio di generi alimentari del paese che avevano aperto decenni fa i genitori. Uno dei pochi presidi della frazione, una di quelle attività che chi tiene in piedi dimostra più l’attaccamento alla realtà dove vive che all’aspetto commerciale ed economico. Una famiglia molto numerosa i Franconi di Legoli. Claudio ha un fratello gemello, una sorella e un fratello più grandi. L’intera comunità di Legoli è rimasta profondamente scossa.