Pontedera, cade dal monopattino: è grave

Pontedera, 9 dicembre 2023 – Un altro incidente con un monopattino elettrico. È accaduto nel primo pomeriggio in via Alberto Carpi a Pontedera, dove un uomo di 34 anni è stato trovato riverso a terra dai colleghi dopo l’uscita di lavoro.

In base alle prime informazioni, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo finendo per sbattere la testa contro l’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica di Pontedera e un’ambulanza. Il 34enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.